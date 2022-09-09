В Воронежской области Сбер подключил более 100 организаций к онлайн сервису передачи показаний приборов учета по услугам ЖКХ

Передачу показаний можно выполнить отдельно от оплаты услуг, а для клиентов, у которых подключена услуга «Автоплатеж», теперь нет необходимости проводить номинальную оплату 1 рубль.

К опцииподключилось более 100 организаций, среди которых ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж», ООО «АтомЖКХ»,МУП «ИРЦ» ГО г. Нововоронеж, ООО «РКС», МКП «Рамонское коммунальное хозяйство», ПАО «Квадра» - Воронежская генерация, ООО РВК-Воронеж и другие.

Денис Скребец, управляющий Воронежским отделением ПАО СберБанк:

«Мы заботимся о том, чтобы сервисы Сбера были удобными и полезными как при личном обращении в отделение банка, так и онлайн. Опция помогает клиентам оптимизировать процесс оплаты коммунальных услуг и, следовательно, сберечь время и финансы наших клиентов. К сервису передачи показаний по услугам ЖКХ подключилось более 100 организаций. В дальнейшем для систематизации и упрощения работы мы ожидаем подключения других компаний».

Сервис доступен как в веб-версии Сбербанк Онлайн, так и в мобильном приложении. Проверить возможность передачи показаний приборов учета можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн в поисковой строке по наименованию поставщика услуга либо его ИНН. Если такая услуга не доступна, клиент может обратиться к руководству ТСЖ/УК для подключения сервиса.