Под Воронежем двое пьяных угнали УАЗ и врезались в забор

В ночь на 26 августа двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправились на ферму в поселке Опыт Подгоренского района, где один из них ранее работал. Там товарищи увидели УАЗ и решили покататься. Автомобиль оказался не заперт, ключи от замка зажигания находились внутри салона. Один из приятелей повел машину, а второй уснул. В пути водитель не справился с управлением и врезался в забор. Мужчины покинули разбитый УАЗ и отправились по домам.

Утром владелец обнаружил отсутствие автомобиля, а потом нашел разбитую машину неподалеку. После опроса очевидцев оперативники задержали 22-летнего подозреваемого - житель хутора Степановка, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, признался в угоне. Ему грозит до пяти лет заключения.

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