Воронежцы больше откладывают денег, чем тратят

Этот год выдался в Воронежской области урожайным. А поставки более дешёвой продукции из соседних регионов создали серьёзную конкуренцию для местных продавцов, которые начали снижать цены. Аналитики считают, что такая тенденция сохранится до конца года.

В то же время воронежцы экономно тратят деньги и больше склонны их откладывать. И хотя ставки по вкладам снижаются, жители региона не спешат расставаться со своими сбережениями. Подробнее об экономической ситуации в российских регионах читайте в аналитическом материале Банка России «Региональная экономика».

Доклад готовится территориальными подразделениями Банка России перед каждым Советом директоров Банк России. Он содержит статистическую, опросную и аналитическую информацию об экономической ситуации в регионе. Эта информация будет приниматься во внимание Советом директоров Банка России при обсуждении решения по ключевой ставке 16 сентября.

С текстом доклада можно ознакомиться здесь.