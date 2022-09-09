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Общество9 сентября 2022 9:36

Воронежцы больше откладывают денег, чем тратят

Такой вывод сделали в региональном отделении Банка России
Ирина КАЗАНИНА

Этот год выдался в Воронежской области урожайным. А поставки более дешёвой продукции из соседних регионов создали серьёзную конкуренцию для местных продавцов, которые начали снижать цены. Аналитики считают, что такая тенденция сохранится до конца года.

В то же время воронежцы экономно тратят деньги и больше склонны их откладывать. И хотя ставки по вкладам снижаются, жители региона не спешат расставаться со своими сбережениями. Подробнее об экономической ситуации в российских регионах читайте в аналитическом материале Банка России «Региональная экономика».

Доклад готовится территориальными подразделениями Банка России перед каждым Советом директоров Банк России. Он содержит статистическую, опросную и аналитическую информацию об экономической ситуации в регионе. Эта информация будет приниматься во внимание Советом директоров Банка России при обсуждении решения по ключевой ставке 16 сентября.

С текстом доклада можно ознакомиться здесь.