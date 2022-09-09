В поселке под Воронежем сгорела комната в жилом доме: пострадал мужчина

Сотрудники МЧС быстро потушили пожар и спасли 30-летнего мужчину. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 8 сентября, в райцентре Панинского района, поселке Панино, случился пожар в жилом доме № 17 на улице Крестьянской. Он начался среди бела дня.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 15.41. На место ЧП выехали две пожарные машины с восемью нашими специалистами. Пожар полностью ликвидировали в 15.51. В результате возгорания в жилом доме 9х6 метров в комнате 3х4 м повреждена огнем домашняя мебель, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

По данным МЧС, на пожаре пострадал находившийся в доме 30-летний мужчина. Насколько сильно он пострадал, не сообщили. Причину пожара выясняют.

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