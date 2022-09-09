За сутки от осложнений коронавируса скончались трое воронежцев

Госпитализировали 82 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронежской области за сутки выявили 1 446 новый случай заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии ковид подхватили 420 469 человек. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в пятницу, 8 сентября.

Умерло за сутки 3 воронежца, а в целом количество жертв коронавируса с марта 2020 года достигло 8 389. Выписали с больничного 1 959 воронежцев. При этом с тяжелой формой заболевания госпитализировали 82.

Для сравнения, днем ранее положительные тесты на ковид получил 1 391 житель, выздоровели 1 743. Умерших тогда не было.

Ранее губернатор Александр Гусев заявил, что масочный режим и дистанционку в регионе пока вводить не планируют. Статистика заболеваемости растет, однако она гораздо ниже, чем была год назад.

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