Под Воронежем нашли уникальную древнейшую подвеску, украшавшую модницу 40 тысяч лет назад

Древнейшее украшение позволит узнать многое о вкусах и интересе к диковинкам людей, живших более 40 тысяч лет назад. Фото: Институт истории материальной культуры РАН.

Вечером в среду, 7 сентября, очередной уникальный экспонат нашли в селе Костенки Хохольского района на раскопках спицынской стоянки древних людей. На этот раз повезло археологам из Санкт-Петербурга. Они обнаружили подвеску, сделанную из окаменелости ростра белемнита (вымершие головоногие моллюски, родственники кальмаров). Ею украшала себя женщина, жившая более 40 тысяч лет назад – во времена верхнего палеолита.

До нынешней находки в коллекции археологов было всего четыре подобных подвески. Предыдущую нашли аж семьдесят лет назад. Подвескам из белемнитов спицынской культуры нет аналогов среди украшений верхнего палеолита.

Ученые уверены, что древнейшая просверленная подвеска позволит нам узнать о вкусах, интересе к диковинкам и уровне мастерства человека в ту далекую первобытную эпоху.

Напомним, село Костенки Хохольского района прославилось на весь мир найденным древним жилищем из костей мамонта, возраст которого более 20 тысяч лет. Прямо над ним возвели уникальный музей. На раскопках в районе села находят орудия труда, использовавшиеся почти 40 тысяч лет назад. А теперь вот обнаружили и украшение из глубочайшей древности.

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