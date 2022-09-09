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Общество9 сентября 2022 8:56

Воронежцев предупредили о ночных заморозках

Температура воздуха опустится до -2 градусов
Мария Щербакова

Ночью и утром субботы, 10 сентября, в Воронежской области прогнозируют заморозки до -2 градусов. Об опасном агрометеорологическом явлении со ссылкой на региональный Гидрометцентр жителей предупредили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Заморозки повышают риск пожаров, так как население начнет активно пользоваться обогревателями. В ведомстве, рекомендуют жителям не перегружать электросети и не обогревать помещения при помощи газовых горелок. Кроме того, отдых и работу на приусадебном участке следует планировать с учетом прогноза.

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