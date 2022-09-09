В мэрии рассказали, когда в Воронеже начнется отопительный сезон

Процедуру начнут после постановления правительства РФ
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Из-за резкого похолодания в начале сентября воронежцы просят ускорить введение отопительного сезона. Такое пожелание горожане высказали в официальной группе правительства области в «ВКонтакте».
На вопросы ответила администрация Воронежа. Там напомнили, что процедуру запуска отопительного сезона начинают после соответствующего постановления правительства РФ.
- Распоряжение выпускается после того, когда среднесуточная температура держится 8 градусов тепла в течение пяти суток подряд – это является температурной нормой для включения отопления, - пояснили в мэрии.
Сейчас в Воронеже, по данным Гидрометцентра, среднесуточная температура превышает 8 градусов. Более того, с середины сентября синоптики прогнозируют потепление.
Отметим, по данным на 6 сентября к отопительному сезону в Воронежской области были готовы 89% жилых домов и социальных объектов.
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