В Воронеже билеты на матч «Факела» с московским «Локомотивом» раскупили за шесть минут

Билетов как бы нет, но у спекулянтов наверняка есть. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Уже традиционно безнадежно для многих воронежских любителей футбола прошла продажа билетов на матч «Факела» с «Локомотивом» на платформе kassir.ru. Сначала сайт обвалился. А уже через шесть минут оказалось, что билетов уже нет. В соцсетях появились многочисленные возмущенные комментарии, что они есть, но теперь уже у спекулянтов.

Напомним, на матч с московским «Спартаком» билеты продавали только в кассах Центрального стадиона профсоюзов. Тогда была другая проблема – очередь тянулась аж до кинотеатра «Юность». Люди приносили раскладные стулья, чтобы не устать стоять. Однако многим билеты все равно не достались.

Матч с «Локомотивом» будет принципиальным еще и потому, что неофициальные источники сватают и на пост главного тренера железнодорожников, и в «Факел» пока остающегося без работы Сергея Юрана. Напомним, на днях в телеграм-канале воронежского клуба сообщили об увольнении Олега Василенко, которому наша команда была обязана подъемом из подвалов ФНЛ в Премьер-лигу.

Игра с «Локомотивом» стартует 11 сентября в 15.00. Болельщиков призывают приходить на стадион за 2,5 часа до матча, чтобы избежать столпотворения на входе.

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