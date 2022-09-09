На трассе «Воронеж-Луганск» в лобовом столкновении иномарок пострадали четыре человека

Пострадавших доставили в больницу Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Четыре человека пострадали в лобовом столкновении иномарок на трассе «Воронеж-Луганск» в Россошанском районе. Среди них 8-летний мальчик. ДТП произошло в 21.40 четверга, 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

«Тойота Камри» под управлением 37-летнего жителя Курской области врезалась в «Тойота Прадо», за рулем которой был 59-летний белгородец. По предварительным данным, авария произошла при встречном разъезде при наличии сплошной линии разметки.

Пострадали водитель «Тойоты Камри» и его пассажиры: 32-летняя женщина, 8-летний мальчик (жители Белгорода) и 31-летний москвич. С травмами их доставили в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку.

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