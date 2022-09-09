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Происшествия9 сентября 2022 7:24

В Воронежской области 39-летний мужчина погиб, врезавшись на легковушке в дерево

Автомобиль ехал слишком быстро
Мария Щербакова
Полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В поселке Орловка Хохольского района 39-летний мужчина погиб, врезавшись в дерево на ЛАДА-212440. ДТП произошло на улице Центральная в 15.15 четверга, 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, автомобиль ехал слишком быстро. Водитель не справился с управлением. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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