В Воронежской области 39-летний мужчина погиб, врезавшись на легковушке в дерево

Полиция проводит проверку Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В поселке Орловка Хохольского района 39-летний мужчина погиб, врезавшись в дерево на ЛАДА-212440. ДТП произошло на улице Центральная в 15.15 четверга, 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, автомобиль ехал слишком быстро. Водитель не справился с управлением. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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