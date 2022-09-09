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Происшествия9 сентября 2022 6:51

В центре Воронежа загорелся цех Тепловозоремонтного завода

По данным спасателей, пострадавших нет
Мария Щербакова
Пожар тушили 58 спасателей

Пожар тушили 58 спасателей

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В центре Воронежа произошел пожар на Тепловозоремонтном заводе. По оперативным данным, пострадавших нет. ЧП произошло на улице Свердлова,5 в четверг, 8 сентября. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

По данным ведомства, в механическом цехе загорелись масло и отложения в вентиляции. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 13.53. На месте работали 58 человек, использовали 6 машин. Пожар удалось ликвидировать уже в 14.21.

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