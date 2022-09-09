Воронежский облсуд ужесточил приговор экс-чиновнику Игорю Кумицкому

Игорь Кумицкий отправится в колонию-поселение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежский областной суд ужесточил приговор бывшему первому замглавы воронежского департамента экономического развития Игорю Кумицкому. Штраф в 50 тыс. заменили на год колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Приговор по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями Ленинский районный суд вынес в октябре 2021 года. Тогда Кумицкого также лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти сроком на 2 года. Эту часть приговора Облсуд оставили без изменений.

Апелляцию в суд вышестоящей инстанции подали и сторона обвинения, и сторона защиты. Свою вину экс-чиновник в Ленинском райсуде не признал. В облсуде он планировал доказать невиновность.

Напомним, в 2019 году Кумицкий, исполняя обязанности руководителя департамента, продлил компании «Стройсервис» инвестиционный налоговый кредит на два года. При этом ранее налоговая служба уличила компанию в недоимках, за что ООО лишили льгот. Продлевать кредит чиновник не имел права. В августе 2020 года Кумицкий уволился из департамента. Однако свою вину он не признал, а приговор обжаловал.

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