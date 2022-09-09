В Воронеже пройдет просветительский форум «Святитель Митрофан – духовная связь поколений»

По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, главы Воронежской митрополии, 15–22 сентября в Воронеже пройдет православный просветительский форум «Святитель Митрофан – духовная связь поколений».

Ему будет предшествовать принесение 15 сентября в Благовещенский кафедральный собор мироточивой Бачуринской иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» («Семистрельная») для молитвенного поклонения верующих. Святыня которая будет находиться в Воронеже до 22 сентября.

В рамках форума состоятся следующие мероприятия:

15 сентября – торжественная встреча иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» («Семистрельная») в 16-30 в Благовещенском кафедральном соборе.

16 сентября – Всенощное бдение в Благовещенском кафедральном соборе (начало – в 17.00).

17 сентября, в день празднования Собора Воронежских святых, в Благовещенском кафедральном соборе будут совершены Божественная литургия и молебен (начало – в 8.30).

18 сентября на площади перед Благовещенским кафедральным собором состоится концерт хоровых коллективов Воронежской митрополии и фестиваль колокольных звонов, приуроченные к 20-летию установления празднования Собора Воронежских святых и 350-летию со дня рождения императора Петра I (начало – в 13.00).

19 сентября в зале собраний Благовещенского кафедрального собора состоится встреча с духовником Алексеевского ставропигиального женского монастыря г. Москвы, членом Союза писателей России протоиереем Артемием Владимировым (начало – в 18.00).

21 сентября в зале собраний Благовещенского кафедрального собора пройдет интеллектуальная игра «Брейн-ринг» с участием молодежных групп приходов Воронежской епархии (начало – в 18.00).

В эти дни форума (с 16 по 22 сентября) на территории Благовещенского кафедрального собора будет проходить православная ярмарка, которую ежедневно с 09.00 до 18.00 смогут посетить все желающие.