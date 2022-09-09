Синоптики спрогнозировали в Воронеже теплые выходные

На выходных в Воронежскую область придет потепление. Температура воздуха поднимется до +18 градусов. Такой прогноз дали в региональном Гидрометцентре.

В субботу, 10 сентября, в регионе будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью северный, днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов, днем от 13 до 18 градусов тепла. В Воронеже также не прогнозируют осадков. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, ночью 14-16.

В воскресенье, 11 сентября, в Воронежской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 3-8 м/c ночью и 6-11 днем. Температура воздуха ночью 2-7 градуса, днем 14-19. В областном центре 5-7 градусов и 15-17 соответственно.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, что бабье лето придет в Воронежскую область 16 – 17 сентября.

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