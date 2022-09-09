Маршакфест проведет для воронежской молодежи бесплатное afterparty

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На восьмом фестивале «Маршак», который пройдет в Воронеже с 30 октября по 6 ноября, воронежцев ждут нововведения. Одним из них станет увеличение возрастного ценза мероприятий. В частности, больше будет проектов для молодежи.

- Мы специально старались включить больше проектов для более старших подростков и молодых людей. Добавились спектакли 14+ и 16+. Темы взросления появятся в программе «Маршака», - отметила куратор программы фестиваля "Маршак" Раиса Ждан.

Например, уже известный воронежцам по прошлым гастролям цирк «Упсала» покажет спектакль «Перья» - о памяти и связи поколений, который стал лауреатом премии «Арлекин». Это стильный спектакль с ди-джеем на сцене. 14+

А главное – по окончании Маршакфеста запланировано аfterparty фестиваля. В пространстве «1900» на «Винзаводе» Плохой театр из Санкт-Петербурга представит спектакль-рейв «Квадрат» Дмитрия Крестьянкина (16+). Он сделан в стилистике дворовой игры.

- Это некая ностальгия по детству и юности в непростой период страны. Зрители смогут потанцевать под любимые хиты. Аfterparty можно посетить бесплатно - по регистрации, - отметила Раиса Ждан.

На восьмом «Маршаке» 19 театров покажут 44 показа 23 спектаклей - подробнее об этом в нашем следующем материале.

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