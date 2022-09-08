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Происшествия8 сентября 2022 16:00

Житель Воронежской области до смерти избил знакомую

При помощи ножа и металлического прута он наносил удары по голову, шее и грудной клетке
Алексей СЕРГУНИН
Подозреваемый использовал нож, избивая женщину.

Подозреваемый использовал нож, избивая женщину.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

По версии следствия, в январе этого года в Грибановском районе обвиняемый С. распивал спиртные напитки со своей знакомой Л. Во время застолья мужчина, испытывая к даме неприязненное отношение, при помощи ножа, металлического прута и других твердых предметов нанес Л. несколько ударов в область жизненно-важных органов – головы, шеи, грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

В соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от шести до 15-ти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.