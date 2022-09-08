Елена Бухонова из Воронежа завоевала серебро на домашнем этапе Кубка России по стендовой стрельбе

Елена Бухонова (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Воронеж съехались представители 11 регионов - от Сахалинской области до Адыгеи. На круглом стенде на пьедестал почёта поднялась наша землячка Елена Бухонова. Она завоевала серебряную медаль, уступив лишь представительнице Татарстана Анне Беляевой.

В квалификации Елена показала третий результат - 103 мишени из 125. Лучше нее отстреляли только Беляева - 113 пораженных мишеней и заслуженный мастер спорта, чемпионка мира Альбина Шакирова - 112 пораженных мишеней. Также распределились места и после полуфинала: у Беляевой 28 пораженных мишеней, у Шакировой - 25, а у Бухоновой - 22. Но в медальном матче воронежская спортсменка оказалась стабильнее и точнее Шакировой, которая в итоге стала третьей, но вот в борьбе за золото Елена все же уступила Беляевой - она поразила на две мишени больше, чем хозяйка стенда.