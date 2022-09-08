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Спорт8 сентября 2022 15:44

Елена Бухонова из Воронежа завоевала серебро на домашнем этапе Кубка России по стендовой стрельбе

Борьбу за медали вели почти 100 спортсменов
Алексей СЕРГУНИН
Елена Бухонова (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Елена Бухонова (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Воронеж съехались представители 11 регионов - от Сахалинской области до Адыгеи. На круглом стенде на пьедестал почёта поднялась наша землячка Елена Бухонова. Она завоевала серебряную медаль, уступив лишь представительнице Татарстана Анне Беляевой.

В квалификации Елена показала третий результат - 103 мишени из 125. Лучше нее отстреляли только Беляева - 113 пораженных мишеней и заслуженный мастер спорта, чемпионка мира Альбина Шакирова - 112 пораженных мишеней. Также распределились места и после полуфинала: у Беляевой 28 пораженных мишеней, у Шакировой - 25, а у Бухоновой - 22. Но в медальном матче воронежская спортсменка оказалась стабильнее и точнее Шакировой, которая в итоге стала третьей, но вот в борьбе за золото Елена все же уступила Беляевой - она поразила на две мишени больше, чем хозяйка стенда.