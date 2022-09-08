Воронежец украл у уснувшего собутыльника винтовку, пистолет, телефон и документы

Подозреваемый стащил телефон, пока его товарищ спал. Фото: Алексей СЕРГУНИН

12 апреля этого года Л. и Н. распивали спиртные напитки в одном из гаражей Аннинского района. Когда Н. уснул на диване, его собутыльник похитил пневматическую винтовку, пневматический пистолет, мобильный телефон и вытащил 800 рублей из куртки товарища. Суммарный ущерб составил более 21 тысячи рублей.

Кроме того, в этот же день Л. через незапертую на запорное устройство водительскую дверь проник в салон «Жигулей» и украл принадлежащие Н. паспорт гражданина РФ, сберегательную книжку, трудовую книжку, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.

Подсудимый с предъявленным обвинением согласился и попросил о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В итоге Аннинский райсуд наказал Л. обязательными работами на 300 часов. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.