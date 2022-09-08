VIII фестиваль «Маршак» пройдет в Воронеже с 30 октября по 6 ноября

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы детского театрального фестиваля «Маршак» озвучили подробности нового сезона форума. Восьмой «Маршакфест» пройдет в Воронеже в дни осенних каникул - с 30 октября по 6 ноября.

- Несмотря на то, что перерыв между предыдущим фестивалем и новым был небольшой (напомним, 7-й Маршакфест переносили из-за пандемии с осени 2021-го на весну 2022-го, ред.) на насыщенности программы это не скажется – приедут 19 театров, в том числе из Израиля. Мы подготовила много нововведений для привлечения большего количества зрителей, - отметила куратор программы фестиваля Маршак Раиса Ждан.

Подробности программы читайте на нашем сайте в ближайшее время.