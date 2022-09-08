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Общество8 сентября 2022 14:57

Воронежец создал петицию в защиту Пушкинского сквера в центре города

Виталий Минаков заявил о необходимости спасти там деревья и отремонтировать урны и лавочки
Юрий КОЗЛОВ
Пушкинский сквер - одно из самых лучших зеленых мест в центре Воронежа, и заброшенным он быть не должен.

Пушкинский сквер - одно из самых лучших зеленых мест в центре Воронежа, и заброшенным он быть не должен.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Воронежский активист, глава Института общественного контроля Вячеслав Минаков создал петицию в защиту Пушкинского сквера. Это зеленое пространство в самом центре города, возле театра оперы и балета, сейчас выглядит заброшенным.

Пушкинский сквер отремонтировали в 2019 году. Вроде бы совсем недавно. Однако, по мнению автора петиции, его нормальное обслуживание так до сих пор не началось. Поврежденные после ремонта деревья засыхают без полива, лавки, урны, плитка и парапеты потихоньку разваливаются.

Сквер находится в областной собственности. Поэтому Виталий Минаков с просьбой помочь в решении этой проблемы обратился к губернатору Александру Гусева. Он предложил конкретную программу действий:

1. Регулярно ухаживать за деревьями (прежде всего их поливать). Особенно важно спасти большие засыхающие.

2. Расширить приствольные пространства, которые сейчас стоят в маленьких квадратиках грунта и окружены плиткой.

3. Отремонтировать лавки, урны, плитку и парапеты.

Поддержать петицию можно здесь.