Футболисты сборных России и Белоруссии сыграли вничью в Воронеже

В составе российской дружины выступало сразу шесть воронежских футболистов. В этом нет ничего удивительного, так как наши спортсмены - действующие чемпионы страны по футзалу.

Уже на второй минуте хозяева открыли счёт в матче после удара Дмитрия Савина. Но вскоре гости восстановили паритет. На 4-й минуте Азам Турсункулов огорчил воронежского вратаря Артёма Радинского. Этот счёт сохранился вплоть до середины первого тайма. В этот момент Денис Кудин вывел россиян вперёд. А на 15-й минуте счёт стал уже 3:1, стараниями Сергея Крикуна. После перерыва на 31-й минуте белорусы смогли сократить отставание - отличился Алексей Подстрелов. А на 39-й минуте гости сравняли счёт. В итоге встреча завершилась вничью 3:3.

В пятницу, 9 сентября, сурдлимпийские команды проведут в Воронеже второй матч. Он начнётся в 16.30. Вход для болельщиков свободный. Также трансляцию матча можно будет посмотреть по ссылке.