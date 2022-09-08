В Воронежской области за пять лет снизилась смертность от самоубийств на 33%

В Воронежской области в 2021 году в результате самоубийств погибло 245 человек. Чаще всего такой способ уйти из жизни выбирали мужчины – 200 человек. Об этом сообщила пресс-служба Воронежстата 8 сентября.

Там отметили, что за последние пяти лет смертность от самоубийств в регионе снизилась на 32,9% (с 365 случаев в 2017 году до 245 – в 2021 году). Число суицидов в расчете на 100 тысяч человек населения в 2017 году составило 15,6, в 2021 году – 10,7.

При этом смертность от самоубийств в 2021 году в сравнении с предыдущим годом снизилась во всех группах населения:

– в целом по области – на 13,4%;

– среди городского населения – на 15,1%;

– среди сельского населения – на 11,7%.

Но в Воронежской области самоубийства занимают четвертое место среди внешних причин смертности населения в трудоспособном возрасте. На первом месте – 1 060 случаев – смертность от отравлений алкоголем; на втором – 229 – ДТП; на третьем – 185 – от прочих случайных отравлений. И 153 трудоспособных гражданина покончили с собой, 46 из которых в возрасте от 40 до 49 лет.

Среди молодых людей в возрасте 15–29 лет число решивших расстаться с жизнью в 2021 году составило 27 человек, что на 12,5% выше показателей 2020 года. В группу повышенного риска часто попадали люди пожилого возраста, имеющие серьезные болезни или одинокие.