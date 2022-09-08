7 сентября воронежцы отдали мошенникам почти 4 миллиона рублей

За сутки зарегистрированы семь мошенничеств и одна кража денег с банковской карты, совершенная бесконтактным способом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

За 7 сентября на территории Воронежской области зарегистрированы семь мошенничеств и одна кража денег с банковской карты, совершенная бесконтактным способом. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 3 880 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Так в ОП № 6 УМВД России по городу Воронежу поступило заявление от 37-летнего местного жителя о том, что неизвестные путем обмана и злоупотреблением доверия похитили его денежные средства. Потерпевший пояснил, что в 31 августа текущего года ему на сотовый телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности финансового учреждения. Мошенница начала убеждать мужчину в том, что на него кто-то хочет оформить кредит.

Далее по стандартной схеме подключились и псевдосотрудники правоохранительных органов. Все они уговаривали потерпевшего оформить кредит в ближайшем банке, чтобы обезопасить его счёт. После нескольких часов доверчивый воронежец испугался и под давлением оформил кредит на 1 688 000 рублей, оставив под залог свою квартиру. Потерпевший перевел все деньги на счёт мошенникам. После этого, с ним оборвали связь. Поняв, что его обманули, мужчина обратился с заявлением в местный отдел полиции.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.