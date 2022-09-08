Воронежский боксер помог сборной России одолеть команду Азии

Игорь Свиридченков. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Во Владивостоке в рамках VII Восточного экономического форума (ВЭФ) прошла матчевая встреча по боксу между сборными России и Азии. Турнир состоял из пяти боёв по четыре раунда продолжительностью по три минуты. В составе российской команды выступал воронежский боксёр Игорь Свиридченков. В весовой категории до 72 кг он победил призёра чемпионата Индии Сунила Хохара, который старше него на 12 лет.

В начале второго раунда Свиридченков отправил соперника в нокаут. Это второе поражение индийского боксёра в его профессиональной карьере. В итоге сборная России выиграла у сборной Азии с общим счётом 4:1. Напомним, что в конце августа Игорь Свиридченков замкнул тройку лучших на Спартакиаде сильнейших спортсменов в Москве.