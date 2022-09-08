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Спорт8 сентября 2022 13:03

Воронежский боксер помог сборной России одолеть команду Азии

Игорь Свиридченков нокаутировал призера чемпионата Индии Сунила Хохара
Алексей СЕРГУНИН
Игорь Свиридченков. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Игорь Свиридченков. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Во Владивостоке в рамках VII Восточного экономического форума (ВЭФ) прошла матчевая встреча по боксу между сборными России и Азии. Турнир состоял из пяти боёв по четыре раунда продолжительностью по три минуты. В составе российской команды выступал воронежский боксёр Игорь Свиридченков. В весовой категории до 72 кг он победил призёра чемпионата Индии Сунила Хохара, который старше него на 12 лет.

В начале второго раунда Свиридченков отправил соперника в нокаут. Это второе поражение индийского боксёра в его профессиональной карьере. В итоге сборная России выиграла у сборной Азии с общим счётом 4:1. Напомним, что в конце августа Игорь Свиридченков замкнул тройку лучших на Спартакиаде сильнейших спортсменов в Москве.