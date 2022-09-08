Воронежцы заняли третье место на первенстве России по парусному спорту

Всего на один балл воронежцы отстали от саратовского дуэта Богдана и Данила Антиповых, а победителями стали москвичи Никита Стимошенко и Лев Чих. Фото ЦСП СК Воронежской области.

На берегах Волги борьбу за медали вели более 160 спортсменов. В классе «Кадет» на пьедестал почёта поднялись воронежцы Егор Вишногор и Денис Анисимов. Воронежские спортсмены завоевали бронзовую медаль первенства.

В первой же гонке наши земляки показали лучший результат. А вот во второй, к сожалению, парни финишировали только 19-ми. Но уже в следующих трех гонках воронежцы финишировали третьими. В шестой гонке они снова стали первыми, а в седьмой третьими. А вот в оставшихся трех стартах у Вишногора и Анисимова вновь не все получилось. В восьмой гонке спортсмены показали 12-е время, в девятой - финишировали в третьем десятке, а в последней они стали пятыми.

В итоге, набрав 50 баллов, наши яхтсмены замкнули тройку сильнейших первенства России среди юношей. Всего на один балл они отстали от саратовского дуэта Богдана и Данила Антиповых, а победителями стали москвичи Никита Стимошенко и Лев Чих.