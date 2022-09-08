Жителям микрорайона Тенистый в Воронеже вернули воду

Специалисты завершили ремонтно-восстановительные работы на стальном водоводе диаметром 300 мм в микрорайоне Тенистый. Об этом сообщила пресс-служба «РВК-Воронеж» 8 сентября.

Там уточнили, что воду дали днем, в 12:20.

Напомним, авария случилась утром. Поступила информация о выходе воды возле дома №33 по улице Лазурная. Для проведения восстановительных работ в 9:15 подача ресурса была приостановлена. Под отключение попали в основном жилые дома частного сектора.

Причиной утечки стал коррозийный свищ на трубопроводе, который удалось отремонтировать путем переустановки муфты. В ликвидации нештатной ситуации была задействована вся необходимая спецтехника: 2 экскаватора, машина техпомощи и откачивающее оборудование. В ближайшее время будет котлован будет засыпан.