Воронежец украл у работодателя более 270 тысяч рублей

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Воронежу поступило заявление от индивидуального предпринимателя о пропаже денег. Потерпевший пояснил, что является владельцем торгового павильона, расположенного на территории рынка по улице Остужева. При очередной инвентаризации заявитель обнаружил недостачу товара и денег на общую сумму более 270 тысяч рублей.

Опросив потерпевшего и изучив обстоятельства совершения преступления, полицейские установили, что к хищению может быть причастен продавец торгового павильона, который уволился с работы накануне финансовой проверки. Оперативники задержали предполагаемого подозреваемого на съемной квартире. В отделе полиции мужчина во всем сознался и пояснил, что с марта по май этого года крал деньги из кассы и при реализации товара.

В соответствии с частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.