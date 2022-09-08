Билеты на матч воронежского «Факела» с «Локомотивом» можно купить с 18:00 8 сентября

Игроки "Факела" готовятся к домашнему матчу с "Локомотивом". Фото из телеграм-канала ФК "Факел".

Сегодня, 8 сентября, в 18:00 стартует продажа билетов на матч 9-го тура РФПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Локомотивом». Болельщикам нашего клуба будут доступны билеты на сектор 1 восточной трибуны, а также все секторы северной трибуны. Все билеты будут продаваться только в онлайн-режиме. Продажа пройдет в режиме «не более двух билетов в одни руки.

Матч начнётся в воскресенье, 11 сентября, в 15:00 на Центральном стадионе профсоюзов. Арена откроется для болельщиков за 2,5 часа до стартового свистка – в 12:30. Будет организована праздничная программа, которую смогут оценить болельщики с центральной, восточной и северной трибун. Пресс-служба воронежского клуба напоминает, что вход на трибуны со средствами активной поддержки «Локомотива» запрещен.