В Воронеже мать убила свою дочь и закопала труп в могиле родственника

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже сотрудники СК возбудили уголовное дело, фигуранткой которого стала 24-летняя местная жительница, подозреваемая в убийстве ребенка. Об этом сообщили в СУ СКР по региону 8 сентября.

По предварительным данным следователей, ЧП произошло 3 сентября. Молодой маме не понравилось, что ее дочь, которой исполнился лишь месяц, громко плачет и отличается беспокойным поведением, ударила ее рукой по голове. Спустя два дня ребенок умерла. Как выяснилось после проведения судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Опасаясь привлечения к ответственности, женщина отнесла тело ребенка на могилу родственника, захороненного на одном из воронежских кладбищ и прикопала его там. Но через некоторое время сама сообщила об этом в полицию.

Следователи СК и сотрудники полиции ее задержали. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

– В настоящее время следственными органами продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям воспитания и содержания малолетней, а также действиям должностных лиц органов системы профилактики. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали в пресс-службе Следственного управления.