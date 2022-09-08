Воронежская спортсменка Екатерина Шляпникова завоевала второе серебро на Кубке Доброй Воли

Екатерина Шляпникова (крайняя слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Во второй день соревнований на пьедестал почета поднялась воронежская спортсменка Екатерина Шляпникова. Тем самым она преподнесла себе подарок на день рождения. Среди спортсменок до 19 лет на дистанции 500 метров наша каноистка в паре с ростовчанкой Дарьей Горошко заняли второе место. Девушки финишировали с результатом 2 минуты 10,341 секунды. Почти две секунды они уступили победительницам из республики Беларусь Инне Неделькиной и Виктории Нестеренко. Третье место также заняли белоруски Мария Попичич и Анна Нателько - 2 минуты 12,135 секунды.

Напомним, что в первый день соревнований Шляпникова стала второй на дистанции 200 метров среди девушек до 19 лет. В предварительном заезде Катя показала время 48,923 секунды, а вот в финале прошла чуть хуже - результат 49,469 секунды. Уступила Екатерина только россиянке Анне Пивоваровой, время которой 48,891 секунды. Третье место заняла Попичич - её результат 50,473 секунды.