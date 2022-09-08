В Воронежской области сотрудница магазина похитила из кассы более 3,5 миллионов рублей

35-летняя жительница Борисоглебска Г. на протяжении более полутора лет обворовывала магазин, в котором работала. Об этом сообщает пресс-служба Борисоглебского горсуда.

По версии следствия, подозреваемая имела доступ к кассе, и с января 2018 года по октябрь 2019 года регулярно присваивала деньги. В результате преступных действий владелице магазина Р. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму три миллиона 542 тысячи 492 рубля.

В соответствии с частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.