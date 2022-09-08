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Общество8 сентября 2022 9:56

В Коминтерновском районе Воронежа появится новый жилой квартал

Его построят на территории, ограниченной проспектом Труда, улицами Загородной, Еремеева и переулком Комбикормовым
Олег КУЗНЕЦОВ
В Коминтерновском районе скоро начнется еще одна масштабная стройка.

В Коминтерновском районе скоро начнется еще одна масштабная стройка.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Коминтерновском районе собираются строить новый жилой квартал. Он появится на территории, ограниченной проспектом Труда, улицами Загородной, Еремеева и переулком Комбикормовым. Общая площадь, выделенная под застройку, более 23 гектаров.

Проект планировки этой территории выставили для обсуждения на портале «Активный электронный гражданин». Предложения и замечания воронежцам предлагают писать до 4 октября.

В проекте предусмотрен снос производственных помещений, складов, нежилых и жилых зданий. Дома, в основном, ветхие, небольшие – от двух до четырех этажей. На их месте появятся высотки. В их числе будут здания с переменной этажностью – их число будет варьироваться от 10 до 18.

В новом жилом квартале построят школу на 1,5 тысячи мест и два детсада. А также производственные здания, автосервис и гаражный кооператив.