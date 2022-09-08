В Воронежской области парень угнал автомобиль и врезался в дерево

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Утром третьего сентября во время патрулирования инспекторы ДПС заметили в лесополосе в Поворинском районе брошенный ВАЗ–21110. У машины была смята передняя часть.

Проверив по базе, они нашли владельца авто. Им оказался 38-летний местный житель. Он рассказал, что накануне оставил машину возле своего дома на улице Сенная в Поворино и ту угнали.

Подозреваемого полицейские установили довольно быстро. Парень был ранее судим за преступления против собственности, нигде не работал. Его доставили в полицейский отдел. Там он признался и рассказал, что ночью увидел авто и решил проверить, не заперты ли дверцы. Те открылись, а ключи были в машине. Завел и решил отправиться в село Пески Поворинского района. Но с управлением не справился, съехал с дороги и врезался в деревья. Тогда он бросил угнанную машину в лесополосе.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о «неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и оставили его пока под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Воронежской области.