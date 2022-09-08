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Общество8 сентября 2022 9:12

В 2022 году аграрии Воронежской области планируют собрать 6,3 млн тонн зерна

Продовольственное лишь наполовину
Евгения ФРОЛОВА

Аграрии Воронежской области планируют повторить исторический рекорд по зерновым в 2020 году. Урожай в текущем году может быть на уровне 6,3 млн тонн. Об этом рассказал глава регионального департамента аграрной политики Алексей Сапронов 7 сентября во время своей пресс-конференции.

Правда, на этот раз качество зерна оказалось хуже, чем в предыдущие сельскохозяйственные сезоны. В 2022 году 50% урожая составляет продовольственное зерно (3 и 4 классов), остальное фуражное. Причину таких низких показателей аграрии связывают с неблагоприятной погодой.

— В целом кампания по уборке складывалась для аграриев неблагоприятно. При этом ничего катастрофического здесь нет: продовольственное зерно уйдет на экспорт и на наши предприятия мукомольной перерабатывающей промышленности, — рассказал Алексей Сапронов.