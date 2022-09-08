Воронежский «Факел» усилился украинским защитником «Ростова» Калининым

Игорь Калинин. Фото из телеграм-канала ФК "Факел".

26-летний защитник «Ростова» Игорь Калинин проведет остаток сезона в воронежском «Факеле». Он подписал с дебютантом РФПЛ арендное соглашение.

Калинин перешел в ростовский клуб летом 2021 года из московского «Динамо». Для него текущий сезон – пятый в РФПЛ. Ранее он выступал за казанский «Рубин», «Динамо», екатеринбургский «Урал» и «Ростов», сыграв в общей сложности 49 матчей.

В сезоне-2021/22 Игорь отыграл за ростовчан 15 матчей и получил четыре желтых карточки.

Напомним, что после поражения от «Пари НН» пост главного тренера «Факела» покинул Олег Василенко. Пока командой руководит его помощник Дмитрий Пятибратов. Но СМИ активно сватают на роль наставника воронежского клуба 2-кратного чемпиона Португалии в составе «Бенфики» и «Порту» Сергея Юрана.