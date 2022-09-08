Три человека пострадали в аварии на перекрестке у Дома быта в Воронеже

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Авария произошла в Ленинском районе Воронежа. На перекрестке примерно в 20.00 7 сентября у дома № 119 «А» по ул. 20-летия Октября столкнулись две легковушки. В результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, 25-летний житель Воронежской области, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21140, допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia под управлением 31-летнего жителя столицы Черноземья.

В результате телесные повреждения различной степени тяжести получили оба водителя, а также пассажир ВАЗа – 27-летний парень. Пострадавших по скорой увезли в больницу.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.