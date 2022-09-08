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Общество8 сентября 2022 8:32

Коронавирус в Воронежской области на утро 8 сентября: заболел 1391 человек, выздоровели 1743

При этом никто не умер
Юрий КОЗЛОВ
Число попадающих в больницы за сутки жителей Воронежской области по-прежнему в разы меньше, чем общее количество заразившихся.

Число попадающих в больницы за сутки жителей Воронежской области по-прежнему в разы меньше, чем общее количество заразившихся.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Санитарные врачи предоставили данные по суточной заболеваемости коронавирусом на утро четверга, 8 сентября. На этот раз цифры внушают определенный оптимизм.

Заразился за сутки еще 1391 человек, из них 81 госпитализирован. Это немного больше, чем на утро 7 сентября – тогда заболевших было 1326. Госпитализированы тогда были 84 человека. Всего с начала пандемии подхватили ковид уже 419 023 жителя Воронежской области.

За сутки никто не умер от последствий ковида (утром 7 сентября была одна смерть). Число жертв опасной болезни осталось прежним – 8 386.

Выздоровели еще 1743 жителя Воронежской области. Это намного больше, чем на утро 7 сентября, - тогда закрыли больничный 1 432 человека. Всего же за время пандемии победивших ковид стало 397 844.

Напомним, вечером 7 сентября губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о том, что пока нет необходимости возвращать обязательный масочный режим и обязывать работодателей переводить сотрудников на «дистанционку».