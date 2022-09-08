Из-за матча «Факела»10 и 11 сентября перекроют центр Воронежа

Домашний матч футбольного «Факела» назначен на 11 сентября. В связи с этим ожидаются ограничения на передвижение в центре Воронежа. Снова перекроют участки улиц у Центрального стадиона профсоюзов. Об этом сообщили 8 сентября в мэрии.

Так, с 12:00 10 сентября до 22:00 11 сентября будет запрещена парковка на участках улиц:

– Фридриха Энгельса (от Комиссаржевской до Чайковского);

– Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);

– Комиссаржевской (от Фридриха Энгельса до Студенческой);

– Чайковского (от Фридриха Энгельса до Студенческой).

С 22:00 10 сентября до 22:00 11 сентября не разрешат движение автотранспорта на участках улиц:

– Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции);

– Чайковского (от проспекта Революции до Кольцовской);

– Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);

– Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Средне-Московской).

Изменения коснутся и городских маршруток №№ 58В, 76, 76С, 49Б:

– движение автобусов № 58В будет направлено с улицы Феоктистова по улице Мира, площади Черняховского, улицам Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улицам Мира, Феоктистова и далее по маршруту;

– №№ 76, 76С, 49Б – с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». В обратном направлении – с улицы Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршрутам.