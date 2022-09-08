Синоптики рассказали, когда в Воронеж придет бабье лето

Бабье лето уже не за горами. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики дали прогноз, когда в Воронеж придет бабье лето. Холода, по их прикидкам, отступят в середине сентября.

- Нынешняя среднесуточная температура ниже нормы на семь градусов. Это аномально холодная погода, в наших широтах больше характерная для октября. Именно во второй месяц осени чаще всего приходит бабье лето. На этот раз из-за ранних холодов оно может быть более ранним. С 16-17 сентября дневная температура, по предварительным прогнозам, уже будет больше 20 градусов, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

Напомним, в ночь на субботу, 10 сентября, прогнозируют пик сентябрьского похолодания: в Воронеже и местами по области ночная температура упадет до 0 градусов.