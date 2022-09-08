Из-за утечки снова отключили воду в воронежском микрорайоне и на 15 улицах СНТ

В четверг утром, 8 сентября, специалисты обнаружили утечку на водоводе диаметром 300 мм в микрорайоне Тенистый на улице Лазурной. Подачу воды в жилые дома пришлось прекратить. Об этом сообщила пресс-служба «РВК-Воронеж».

Отключение ресурса произошло в 9.15. В основном без воды оказались жители частных домов в микрорайоне Тенистый по адресам: СНТ «Лазурит», ул. Тепличная, 8 – 26 (четные номера домов), ул. Садовое кольцо, ул. Персиковая, ул. Взлётная, ул. Берёзовая, ул. Родная, ул. Росистая, ул. Проточная, ул. Благовещенская, ул. Агрономическая, ул. Факельная, ул. Нижнедевицкая, ул. Вольховского, Кленовая аллея, Березовая аллея.

Специалисты РВК пообещали максимально оперативно ликвидировать нештатную ситуацию, а ход работ контролирует техническое руководство водоканала.

Напомним, воды в этих домах не было и 7 сентября. Старую аварию устранили, теперь придется ликвидировать новую.