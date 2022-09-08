Пенальти в матче с «Пари НН», лишивший воронежский «Факел» главного тренера, в РФС признали ошибочным

После этого игрового эпизода судья назначил несправедливый пенальти. Фото: кадр с видео

Cтали известны итоги заседания экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза, рассматривавшей спорные моменты восьмого тура Премьер-лиги. Вынесли вердикт и по решению арбитра Евгения Кукуляка назначить пенальти в ворота «Факела» на 62 минуте его выездного матча с нижегородским «Пари НН».

Все без исключения члены комиссии признали, что судья ошибся. Они единодушно решили, что во время контакта мяча с рукой Андрея Менделя в штрафной площади она находилась в естественном положении. Игрок «Факела» совершил рефлекторное движение. При этом у Менделя не было намерения задержать мяч рукой. А, значит, пенальти назначать было нельзя.

Напомним, в результате Николай Калинский реализовал 11-метровый, тем самым сравняв счет (до этого «Факел» выигрывал 1:0). Именно после этого эпизода воронежская команда, до этого выглядевшая уверенно, стала допускать ошибки. И возможная победа 1:0 обернулась поражением – 1:3. Именно после этого проигрыша последовала отставка главного тренера «Факела» Олега Василенко – человека, долго отстраивавшего из аутсайдера ФНЛ команду, сумевшую выйти в Премьер-лигу. Получается, что ошибка арбитра может обернуться трагедией для воронежского клуба. Есть опасение, что без Василенко удел «Факела» - катиться дальше вниз.