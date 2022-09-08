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Общество8 сентября 2022 7:05

Запрет на полеты над Воронежской областью продлили до 16 сентября

Это происходит уже 33-ю неделю
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще на неделю продлили запрет на полеты гражданской авиации в небе над Воронежем. В 33-й раз Росавиация сообщила, что аэропорт столицы Черноземья останется закрытым. Официальное сообщение появилось на сайте ведомства 8 августа.

Впрочем, наша воздушная гавань не единственная. Аналогичное решение принято по аэропортам Белгорода, Анапы, Геленджика, Брянска, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Элисты и Симферополя.

Отмечается, что ограничение продлиться до 16 сентября. Перевозчикам Росавиация рекомендовала альтернативные маршруты. Самолетом можно добраться через аэропорты Волгограда, Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Москвы.