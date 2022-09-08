Сотрудникам воронежского завода выплатили более 30 млн рублей долгов по зарплате

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Десяткам сотрудников крупного промышленного предприятия, занимающегося в Воронеже производством и реализацией горной техники вернули долги по заработной плате в размере 30 млн рублей. Об этом сообщили в региональном Управлении ФССП 8 сентября.

Исполнительные производства о взыскании задолженности по оплате труда с крупного промышленного предприятия находились в Левобережном РОСП. Всего задолжали 454 взыскателям зарплату за 2 месяца 2021 года и 7 месяцев 2022 года.

Судебный пристав-исполнитель вручил директору организации постановления о возбуждении исполнительных производств и предупредил должника об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). В пятидневный срок с момента уведомления тот средства сотрудникам не вернул. И приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

– Этих мер оказалось достаточно для того, чтобы задолженность по заработной плате была перечислена организацией на депозитный счёт отделения, которая в кратчайшие сроки была перечислена взыскателям. Благодаря действиям судебных приставов решение суда выполнено в полном объёме, взыскана заработная плата на общую сумму 30,4 миллиона рублей, – пояснили в УФССП.