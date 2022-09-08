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Общество8 сентября 2022 5:55

К выходным похолодает до 0 градусов в Воронежской области

Ночами температура будет опускаться все ниже
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судя по тем данным, которые продолжают передавать синоптики, холодные атмосферные фронты задержатся в Воронежской области. По прогнозам, тепла уже ждать не стоит. Тем более, что ночами температура воздуха продолжит опускаться.

Так, судя по информации Гидрометцентра, в ночь на пятницу температура воздуха в Воронеже и области опустится до +5 градусов. Днем воздух до +12 в Воронеже и до +14 по области. И ветрено – 8-13 метров в секунду.

А вот в ночь на субботу, 10 сентября, в отдельных районах региона температура упадет до 0 градусов.