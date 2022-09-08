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В Воронежской области этим летом вступили в брак 92-летний жених и 89-летняя невеста

Всего же поженились 5853 пары

За три летних месяца 2022 года в Воронежской области поженились 5853 пары. Об этом рассказали в управлении ЗАГС региона 7 сентября.

Для 3512 пар регистрация прошла в Воронеже, для 2341 – в районах области. В торжественной обстановке предпочли поставить росписи 2166 пар, в неторжественной – 3521.

Как отметили в управлении, чаще всего летом женихи вступали в брак в 24 года, невесты – в 23 года. А вот средний возраст вступления молодоженов приближается к 30 годам. Ну и то, что это никогда не поздно, подтвердили пенсионеры региона. Так, самый взрослый жених вступил в брак в 92 года, а невеста – в 89 лет.