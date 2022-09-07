В Воронежской области власти пока не собираются вводить масочный режим и дистанционку

Губернатор уверен, что пока можно ограничиться рекомендациями носить маски в общественных местах. Фото: с портала правительства Воронежской области.

На заседании оперштаба в правительстве Воронежской области первый заместитель руководителя департамента здравоохранения области Олег Минаков сообщил, что сейчас на госпитализации находятся 646 человек больных ковидом. Совсем не так много, как год назад.

Губернатор Александр Гусев высказался по поводу масочного режима. Он считает, что время для его введения еще не настало. Это подтверждают и цифры, приведенные Олегом Минаковым. В то же время губернатор напомнил о рекомендации носить маски в общественных местах, так как рост числа заболевших все же есть. Напомним, ежесуточная статистика стабильно перевалила за 1200-1300 новых случаев.

-– Мы около 40 миллионов рублей выделили на закупки дополнительных препаратов для амбулаторных больных, и по поликлиникам их будем распространять, после того как закупим, - заявил Александр Гусев. - Лекарства эффективные, действенные. Надо следить за ситуацией, если потребуется, будем дополнительно их закупать. Также необходимо держать под контролем появление нового препарата, предназначенного для лечения ковида – «Мир-19». Как только он будет выпущен в оборот, нужно чтобы мы его получили.

Губернатор поддержал решение о возобновлении еженедельного экспресс-тестирования персонала в социально-значимых учреждениях. Александр Гусев подчеркнул, что в уходах людей на дистанционные режимы работы также пока нет необходимости.