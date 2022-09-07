Четырехкратный призер Олимпиад Виктор Мазанов в Воронеже: «Российских пловцов могут допустить к международным соревнованиям уже в 2023 году»

Виктор Мазанов (в центре) на перспективы российского плавания смотрит оптимистично. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Во вторник, 6 сентября, в Воронеж приехали обменяться опытом с молодежью 10 легендарных спортсменов. Среди них были трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова, олимпийская чемпионка по тому же виду спорта Валентина Никонова, двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Нина Смолеева, олимпийские чемпионки по гребле на байдарках и каноэ - Нина Гопова-Трофимова, по конькам - Людмила Титова и по баскетболу – Ирина Сумникова. А также двукратный серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по гребле Антонина Зеликович, бронзовый призер Игр по тому же виду спорта Анна Алешина. Приехали и два знаменитых пловца: бронзовый призер Олимпиады в Мехико 1968 года Юрий Суздальцев и двукратный серебряный и бронзовый призер Игр 1968 и 1972 года Виктор Мазанов. С Виктором Георгиевичем мы поговорили о нынешней ситуации в российском плавании.

- Чтобы вы делали, если бы вас на пике карьеры, полного сил, отстранили от международных соревнований, как сейчас происходит с нашими спортсменами?

- В то время, когда я выступал, немногим менее сложно было, тоже непростые отношения были с другими странами. Надо было еще пробиться в состав тогда еще сборной СССР. В мое время были чемпионаты Европы, Универсиады, Олимпиады. Чемпионаты мира стали регулярно проводить только с 1970 года. В 1964 году была неофициальная командная встреча Россия – Англия в Мельбурне, ответного визита не было, хотя его и планировали. Долго с американцами не складывались отношения.

Сейчас, конечно, переживают ребята. Знаю это не понаслышке, вхожу в общественный совет старейшин при всероссийской федерации плавания 14 лет. Меня знают и отечественные, и зарубежные спортсмены. Сейчас наши пловцы борются сами с собой. Кто завоевал олимпийские медали, хочет, конечно, выступать в Париже.

- Есть ли на это надежда, на ваш взгляд?

- Уверен, что начнут снова допускать к международным соревнованиям в 2023 году. Иначе плавание без российских спортсменов «сдохнет». У нас так много замечательных мастеров международного уровня – например, Рылов, Колесников, Чимрова. Политика она такая – где сила, туда и поворачивается голова политического и спортивного функционера. Сейчас Из ОАЭ выбрали главу международной организации ФИНА. Это хороший организатор. Он ездил в нашу страну на чемпионат, Кубки мира. Всегда положительно оценивал уровень организации наших соревнований, вроде бы позитивно относится к нашим пловцам. Надеюсь, что в 2023 году россиян могут вернуть на крупные международные соревнования. Хотя совсем недавно в России прошли Игры Дружбы. Туда приехали пловцы из стран Латинской Америки, Восточной Азии, некоторых государств Европы, турецкие спортсмены были. Так что изолировать нас не получится.

Отдельно хочу сказать, что российские пловцы – еще и настоящие патриоты. Они активно поддерживают наших ребят, борющихся с украинскими националистами.