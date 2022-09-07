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Спорт7 сентября 2022 16:44

Воронежский «Буран» стартовал в ВХЛ проигрышем чемпиону, тюменскому «Рубину»

Судьба матча решилась в провальном для «ураганных» первом периоде
Юрий КОЗЛОВ
Первая игра нового чемпионата "Бурану" не удалась.

Первая игра нового чемпионата "Бурану" не удалась.

Фото: с сайта ХК «Буран»

Игра в Тюмени с действующим чемпионом ВХЛ «Рубином» началась для «Бурана» очень неудачно. Уже на пятой минуте «ураганные» пропустили два гола. Сначала Роман Чемерикин удачно подставил клюшку под мощный бросок, а затем Никита Попугаев удвоил преимущество хозяев ледовой площадки – 0:2. На 19 минуте Денис Дюрягин воспользовался ошибкой защитника «Бурана», невольно снабдившего его удобной передачей – 0:3.

Второй период прошел без голов. А в третьем команды забили по одной шайбе. Сначала на 42 минуте Дмитрий Соловьев протолкнул шайбу в упорной борьбе на «пятачке», подарив «Бурану» надежду хотя бы на очко – 1:3. Однако за две минуты до конца периода Чемерикин после выхода два в один оформил дубль – 1:4.