Воронежский «Буран» стартовал в ВХЛ проигрышем чемпиону, тюменскому «Рубину»

Первая игра нового чемпионата "Бурану" не удалась. Фото: с сайта ХК «Буран»

Игра в Тюмени с действующим чемпионом ВХЛ «Рубином» началась для «Бурана» очень неудачно. Уже на пятой минуте «ураганные» пропустили два гола. Сначала Роман Чемерикин удачно подставил клюшку под мощный бросок, а затем Никита Попугаев удвоил преимущество хозяев ледовой площадки – 0:2. На 19 минуте Денис Дюрягин воспользовался ошибкой защитника «Бурана», невольно снабдившего его удобной передачей – 0:3.

Второй период прошел без голов. А в третьем команды забили по одной шайбе. Сначала на 42 минуте Дмитрий Соловьев протолкнул шайбу в упорной борьбе на «пятачке», подарив «Бурану» надежду хотя бы на очко – 1:3. Однако за две минуты до конца периода Чемерикин после выхода два в один оформил дубль – 1:4.