Дешевле, чем в Воронеже, в сентябре тарелка борща стоит только в четырех крупных городах России

Осенний воронежский борщ ощутимо дешевле, чем летний. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сентябре 2022 года эксперты составили так называемый индекс борща. Напомним, они берут традиционный набор продуктов для этого первого блюда на семью из четырех человек. В Воронеже в сентябре он стоит 116 рублей 95 копеек. В августе борщ обходился гораздо дороже - 134,36.

Воронеж – в пятерке самых экономных городов для любителей классического первого блюда. Дешевле тарелка борща стоит только в Саратове – 115,9, Нижнем Новгороде – 114,7, Москве – 111,79 и в Волгограде – 110,44. Для сравнения, тройка антилидеров рейтинга выглядит так: Анадырь – 404,1, Магадан - 281,76, Норильск - 276,61 рублей.

В Воронеже по сравнению с августом подешевели все без исключения ингредиенты борща, кроме хлеба. Он как был 5,33, так и остался. Солиднее всех подешевела сметана – с 30,66 до 23,5 рублей. Далее идет курятина – 71 рубль (было 74), картофель – 6,47 (9,41), лук – 2,28 (3,76), морковь – 1,19 (2,47), капуста – 3,2 (3,98), свекла – 2,36 (2,83) и чеснок – 1,62 (1,92).